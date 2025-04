Juan del Val carga contra Sánchez por no acudir al funeral del papa Francisco: "No le gusta estar en segunda fila"

Juan del Val no ha dudado en criticar la ausencia de Pedro Sánchez durante el funeral del papa Francisco. Desde Moncloa han justificado la falta del presidente en el acto señalando que querían ceder el protagonismo a los Reyes de España. Sin embargo, esta explicación no convence al colaborador de La Roca.

"No tiene por qué ir, no es una explicación", apunta Juan del Val. "La razón creo que tiene que ver con lo personal. A él (Pedro Sánchez) no le gusta estar en segunda fila", añade.

"Él se desenvuelve mal cuando está en segunda fila. Ese es el motivo que yo puedo especular y lo creo, porque nadie me ha dicho 'no voy por este motivo o por el otro'. El decir 'no tiene por qué ir' a mí no me parece un argumento", comenta Juan del Val.

Y concluye señalando que "tiene que ver con su ego". Puedes ver la intervención completa de Juan del Val en el vídeo de La Roca.