"Quiero saber qué es lo que más te molesta que haga alguien en WhatsApp", le ha dicho Sara Ramos a Nuria Roca, a lo que la presentadora ha respondido destacando que le molesta que la gente haga una cosa porque, precisamente, ella la hace. "Creo que no está bien hecho. Cuando te mandan un mensaje de WhatsApp y lo ves, se pone el doble check azul. Hijo, contesta, que no te cuesta nada...", ha expresado.

En ese momento, Ramos ha acusado a Roca de "engañar": "Nosotros hemos hablado muchas veces de que si a uno no le apetece contestar, no tiene que contestar", ha expresado la colaboradora de La Roca, tras lo que Nuria ha reconocido que sabe que "nadie tiene la obligación de contestar". "Pero si te mandan un WhatsApp y lo han visto, que contesten, que no se hagan los interesantes", ha insistido Roca.