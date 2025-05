Nacho García, sobre el regalo del rey Felipe VI a su hija la infanta Sofía por su cumpleaños: "Menuda porquería"

El colaborador ha reaccionado en La Roca al regalo que le ha hecho el rey a su hija por su 18 cumpleaños. "La felicidad no debería ser eso", ha expresado, tras criticar lo que ha recibido la infanta de su padre.

Nacho García ha querido "defender una teoría" en La Roca: "A más monarca la persona, menos feliz es". Así, ha puesto como ejemplo a la infanta Sofía, que ha cumplido 18 años. "Es muy familia real, y no puede disfrutar de la felicidad que disfrutan otras personas", ha expresado.

Así, García ha señalado que "el regalo de Felipe VI a la infanta ha sido la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica". "Pues menuda porquería de regalo. Ella quería dos entradas para el concierto de Taylor Swift y no puede disfrutarlas porque al ser monarca le tienen que regalar la cruz", ha opinado el presentador, a lo que ha añadido: " Dame un ducado o algo que pueda disfrutar: no el título, sino el piti, que acaba de cumplir 18 años". "La felicidad no debería ser eso", ha concluido.