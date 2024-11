Isa Pi y Kiko Rivera han protagonizado 'el repaso' de Nacho García en La Roca. El humorista, en su sección, ha hablado sobre el embarazo de la hija de Isabel Pantoja y, sobre todo, de la felicitación de su hermano. "Este mensaje lo ha debido escribir un notario", afirmó.

"Está embarazada, enhorabuena. De poco, de tres días. Estoy yo casi más embarazado que ella. Le damos la enhorabuena, pero de verdad. No como hizo Kiko Rivera", contó.

Y luego, el mensaje de su hermano: "Una nueva vida siempre es motivo de felicitación. Aunque las cosas no estén bien no hay motivo para no felicitarte. Enhorabuena, ojalá venga con mucha salud".

"He visto esquelas más animadas. Ha recibido, seguro, felicitaciones más bonitas como las de su banco o las de su dentista", concluyó García.