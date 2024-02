La princesa Leonor se acaba de sacar el carnet de conducir en Zaragoza, donde realiza su formación militar. "¿No os parece innecesario?", apunta Nacho García en La Roca, pues señala que "no va a conducir nunca, no te hace ninguna falta".

"Me parece una vulgaridad", comenta, e imagina la reacción de su primo Froilán al enterarse de la noticia. "La futura reina de España lo que tiene que hacer es aprender a montar a caballo, a comandar a las tropas, a tirarle un guante a alguien, a mirar con desdén", bromea el colaborador.

"¿En qué momento de nuestra vida nos va a venir bien tener una futura reina que sepa conducir? Si dentro de 50 años nos invaden los extraterrestres, destruyen todas las infraestructuras que tenemos y los monumentos y dicen: no conquistamos en este país si vuestra reina nos reta a una partida de Mario Kart. Entonces sí, pero si no, no hace falta", comenta, aunque finalmente aclara que, en realidad, sí le parece bien.