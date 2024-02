Antonio Tejado continúa en prisión provisional sin fianza en la cárcel de Sevilla. Este fue detenido por su presunta implicación en el robo de la casa de su tía María del Monte, pero algunos medios han revelado que la policía le habría encontrado "autosatisfaciéndose" en el momento de la detención.

Nacho García explica que al sobrino de la cantante le descubrieron con dos móviles y en cada uno con una videoconferencia con una amiga y reconoce que no le salen las cuentas: "No sé cuántos brazos tiene este señor".

"Me faltan muchísimos datos aquí porque, evidentemente, este señor o es un artrópodo y tiene extremidades que yo no conozco o a mí no me salen las cuentas", comenta el colaborador, y añade: "En este queso hay agujeros".