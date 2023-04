Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha respondido en La Roca a las últimas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha dicho que no tiene "rivales" en Madrid y que compite "contra Pedro Sánchez". "Es curioso que para no tener rivales, se pasa todo el día insultándonos, insultándome en concreto; y para no tener rivales, lleva varios meses bastante nerviosa con sus rivales políticos", ha manifestado García.

Así, la portavoz de Más Madrid ha expresado que Ayuso diga que "es curioso que diga que compite con Sánchez". "Lo que pasa es que Madrid no le interesa, no le ha interesado nunca", ha criticado Mónica García, quien ha afirmado que la presidenta madrileña "no puede sacar pecho de ninguna de las políticas que ha hecho aquí en los últimos cuatro años".

Para García, Isabel Díaz Ayuso "solo está pensando en La Moncloa", mientras que Más Madrid no compite con Sánchez, "sino contra las listas de espera, contra las políticas que hacen que los mayores en las residencias coman bazofia, y contra lo peor de la política, la política más tóxica". "Esa es es nuestra competición, y por eso somos la alternativa a Ayuso, que no compite por mejorar la vida de los madrileños, pero nosotros sí", ha subrayado.

De esta forma, ha manifestado que el lugar de Más Madrid "en el mundo es Madrid", y cree que "la mejor aportación" que pueden hacer al "espacio progresista es llegar a la Puerta del Sol y echar a las políticas del PP y de Ayuso, y reconstruir una comunidad que necesita ser reconstruida en educación, sanidad, política sociales, y cuidado a los mayores y niños". "Esa es nuestra mayor aportación, y nosotros estamos 100% por Madrid y para los madrileños, que están huérfanos de alguien que vele por sus intereses reales", ha zanjado.