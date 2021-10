La periodista Mercedes Milá ha sido preguntada en La Roca sobre la polémica que envuelve una posible vuelta del rey Juan Carlos I a España. Ella considera que se debería de tomar el pulso a la opinión de los ciudadanos, a través, por ejemplo, de una encuesta del CIS, y ese resultado, considera, "podría darnos pistas".

En su opinión personal, cree que no debería de volver todavía: "Yo creo que no, de momento no hasta que no se solvente todo el tema que tiene en los juzgados y quede claro qué ha hecho o no ha hecho y cumpla la condena que le toque o no, yo no creo que debería volver".

Con todo, ha defendido que "lo de si va a volver o no el emérito es ya como las quinielas de fútbol, estamos viviendo días frívolos con ese tema", ha asegurado Milá.