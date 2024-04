Hasta las puertas de la iglesia de San Francisco de Borja se acercaron decenas de curiosos para seguir, en primera persona, la boda de Martínez-Almeida y Teresa Urquijo este sábado 6 de abril; así como numerosos miembros de la prensa. Al salir el ya matrimonio del templo, todos los allí congregados les pidieron que se dieran un beso al grito de '¡Alcalde, el beso!'.

Sin embargo, y como destaca la colaboradora de La Roca Laura Arribas, "el beso no fue como todos esperábamos, sino un beso tímido y casto". "Un poco mojigato me parece a mí", dice Nuria Roca, que defiende que ya están casados, por lo que no estarían cometiendo "ningún pecado".

"Yo no los doy así ni cuando me presentan a un desconocido", no puede evitar reaccionar Marta Critikian al verlo, lo que provoca las risas en el plató. "Es que no hay un mínimo de pasión ahí", destaca Berni Barrachina. Por su parte, Juan del Val también alucina con el beso de recién casados de Almeida y Teresa Urquijo: "No puedes tener un rubor al darte un beso con una persona, y menos si ya es tu mujer". "Se tendrían que haberse dado un señor beso", opina Nuria Roca.