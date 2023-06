Pepe Viyuela y Mariano Peña presentan 'Las nubes' en La Roca. Una adaptación de la considerada como la mejor comedia de Aristófanes y que estrenarán en el Teatro Romano de Mérida el próximo mes de julio.

Y esta no es la única vez que coinciden en una obra o serie, pues antes de 'Aida', aparecieron en 'Manos a la obra', aunque en diferentes episodios. "Hemos sobrevivido", dice Viyuela, a lo que añade su compañero: "Tú no has cambiado nada".

"Esta profesión se va haciendo poco a poco, paso a paso, peldaño a peldaño", reflexiona Mariano Peña, y añade que "hay gente que espera el braguetazo de golpe, que todo viene, y a veces no viene".