Manel Monteagudo, quien se inventó que había estado 35 años en coma, ha contado en La Roca que la idea surgió durante una entrevista que le hicieron "unas amigas" que habían in vitado a los medios. "Yo dije que había estado 35 años en estado semivegetativo, pero los medios difundieron que yo había estado en coma", ha asegurado, a lo que ha añadido: "Cuando quise decir la verdad, hubo un medio que me dijo que siguiera con la versión. Yo seguí con la versión, pero todo era mentira."

Así, al hombre ha insistido que durante años estuvo "en estado semivegetativo". "Me desmayaba todos los días de 14 a 16 veces. Lo pasaba muy mal", ha manifestado, al tiempo que ha señalado que fue "cómplice de una mentira", pero fue, según ha dicho, porque le "dijeron que siguiera unas pautas porque, si no, estropeaba un programa".

"Yo no pensé que esto iba a llegar al punto al que llegó. Para mí aquello era como decir una broma, una tontería. No le di importancia", ha expresado Monteagudo, quien ha dicho que él "no quería dejar mal a nadie" y que, por eso, siguió "con el juego".

En lo referente a cómo puedo tener dos hijas si estaba en ese estado semivegetativo, Manel Monteagudo ha afirmado que "tenía momentos de lucidez" y que fue por eso que pudo tener dos hijas. "No siempre estaba bien, y es por eso que mis hijas se llevan 11 años", ha apostillado.

Sin embargo, pese a que el hombre asegura que pasó muchos años en estado semivegetativo, la periodista de La Roca que lo ha entrevistado ha indicado que Monteagudo no ha querido mostrar ningún informe médico que lo corrobore.