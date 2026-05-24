Mamen Mendizábal: "A PP y PSOE les interesaba que existiera un personaje como Jesús Gil"

La periodista ha señalado que Gil "se hizo fuerte con el consentimiento del ambiente político". "Creció también porque los empresarios de Marbella no vendían pisos y lo llamaron para que fuera alcalde y poder vender", ha subrayado.

Mamen Mendizábal, quien estrena este domingo nueva temporada de Anatomía de, ha hablado en La Roca sobre Jesús Gil, quien, ha dicho, "creció, se hizo fuerte y se reprodujo con el consentimiento de todo un ambiente que se había generado, para empezar, de un ambiente político". "Fue indultado dos veces, la primera por Franco y la segunda por el PSOE. Al Partido Popular y al Partido Socialista les interesaba que existiera un personaje como Gil", ha subrayado.

Además, la periodista ha señalado que "él creció también porque los empresarios de Marbella, los 'príncipes' que estaban en Marbella y no vendían los pisos, lo llamaron para que fuera alcalde y para poder vender pisos", a lo que ha añadido que "él encontró el negocio perfecto, que eran sus pisos, la política y el fútbol". "Está tan de actualidad Jesús Gil...", ha expresado.

Para la presentadora, "su ideología era él, su dinero, él". "Nadie lo vio venir. De hecho, te tengo que decir que le hemos reído las gracias para empezar en televisión durante mucho tiempo, porque era un tipo que te generaba audiencia, siempre era un faltón e insultaba a las mujeres de manera permanente y al colectivo gay y generaba mucha audiencia y mucha polémica", ha manifestado Mamen Mendizábal, quien ha adelantado que en el programa de este domingo de Anatomía de vamos a sentir "vergüenza y rabia", pero también va a haber "risas y una sensación de que lo de Gil se puede reproducir o se está reproduciendo".

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