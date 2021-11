Lucía Galán, cantante de Pimpinela, no se llama en realidad Lucía. Como ha explicado en La Roca, su nombre verdadero es María Graciela, pero decidió cambiárselo después de comenzar a cantar en España, a partir del 84, y darse cuenta de que no sabían pronunciar bien su nombre. "Alguien de la compañía discografía me sugirió que me pusiese un nombre más fácil para todos", ha explicado.

Entonces, sin dudarlo, pensó en Lucía, por una bonita razón conectada también con España: "Siempre me gustó la canción de 'Lucía', de Joan Manuel Serrat. Por esa canción me llamo Lucía", ha confesado. Preguntado por cómo la llaman en casa, su hermano Joaquín ha contado que la llaman Graci y no Lucía porque les suena muy formal. "Tengo 14 nombres, tengo un problema de personalidad", ha bromeado la artista.