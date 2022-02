Loles León ha sido entrevistada en La Roca, donde ha charlado sobre 'Una noche con ella', una obra teatral donde hace un repaso a su trayectoria y a la historia de su vida. Durante la charla con Nuria Roca, ha hablado sobre el amor y las relaciones.

Reconociendo que siempre ha sido una "seductora", asegura que ahora no tiene tiempo: "Tengo tres trabajos. Yo no he encontrado todavía el camino de 'para el amor siempre hay tiempo'". "Si empezamos con el amor, me dedico al amor y ya dejo todo, como en otras etapas de mi vida", ha razonado la actriz.