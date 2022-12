El Langui ha reconocido en La Roca que es una persona que se tropieza "todo el rato con la misma piedra", y que tiende a "ser quejica y bajar la guardia", pero ha dicho que en esos momentos mira "hacia atrás" y piensa en su "compromiso de vida".

"Es verdad que me tengo que levantar dos horas antes para ir a un rodaje, porque me cuesta ponerme un calcetín, me cuesta vestirme y tardo mucho en bañarme, pero hay amigos o gente que conozco que me diría que están en una habitación de hospital sin poder moverse desde hace dos años y solo pueden ver el sol por la ventana, mientras yo tengo un coche de producción y puedo grabar una película con actores que me gustan", ha expresado, a lo que ha añadido que, además "en España tenemos que reivindicar y quejarnos, pero hay otras partes del mundo donde la situación es muy chunga".