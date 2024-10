Juan del Val habló en La Roca sobre el problema de la vivienda, y afirmó que "un problema tan importante requiere medidas que algunas serían muy duras, y que solo se pueden tomar con un consenso de los partidos políticos más importantes". En este sentido, Del Val señaló que "la realidad es que existe una ley que nadie aplica, de ningún bando".

"A mí me parece que nadie tiene voluntad real de solucionarlo", declaró de forma tajante, tras lo que se dirigió a Víctor Palomo, portavoz del Sindicato de Inquilinos, y destacó su "inocencia respecto a pensar que después de la manifestación del domingo, algo va a cambiar". "Yo soy mucho más escéptico y creo que no", reconoció el escritor, a lo que Palomo le respondió que la manifestación del pasado domingo fue "el pistoletazo de salida". "Como no hay voluntad política, se acabó el tiempo de los políticos y vamos a autorregularnos los precios", advirtió el portavoz del Sindicato de Inquilinos.