Juan del Val responde a Carmen Ro por Pedro Sánchez: "Me estáis emocionando muchísimo con la vulnerabilidad del presidente"

La periodista Carmen Ro analiza la visita del presidente del Gobierno a Valencia, 80 días después del incidente de Paiporta. En aquel episodio, el rey Felipe VI, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el propio Pedro Sánchez fueron recibidos a gritos, y este último sufrió una agresión.

En esta ocasión, Sánchez volvió a Valencia para anunciar que "el Gobierno de España pagará el 100% de la reconstrucción de infraestructuras municipales dañadas por la DANA". No visitó ningún municipio ni se vio con Carlos Mazón. Algo que a Ro le pareció bien, ya que, tras lo ocurrido en Paiporta, "tener que montar ahora otra visita y crear un dispositivo especial para que tres personas le insulten...".

Una respuesta que parece no haberle gustado a Juan del Val, quien le contesta de forma irónica: "Me estáis emocionando muchísimo con la vulnerabilidad de Pedro Sánchez, se me están poniendo los pelos de punta de la emoción, de verle tan expuesto y tan vulnerable". En el vídeo, podemos ver el debate entre ambos.

.