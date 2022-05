La presentadora de 'La Roca' fue entrevistada en el programa que presenta David Broncano, 'La Resistencia', donde le hicieron dos incómodas preguntas: cuánto dinero tiene en el banco y cuántas veces al mes hace el amor. Su respuesta sobre esta última pregunta ha sido comentada en 'La Roca', donde también colabora su marido, Juan del Val.

Nuria Roca confesó que había perdido la cuenta y Juan del Val le ha reprochado, entre risas, que ella suela recriminarle que cuente "demasiada información a la prensa" sobre su relación. "Si me preguntan tendré que contestar, y lo he hecho de la mejor forma posible para no dar detalles", ha respondido la presentadora.

Pero Juan del Val ha querido seguir con la broma despertando la reacción de todos sus compañeros en la mesa del plató. "Os habéis compinchado todos para sacarme los colores. Basta", ha respondido entre risas Nuria.