Sara Ramos ha señalado que, según un estudio, lo mejor para nuestros bolsillos es pagar por separado cuando quedamos con otras personas para tomar algo.

Un momento que ha aprovechado para preguntar al resto de colaboradores si son de los que prefieren hacerlo así o deciden cualquier otro método, como pagar por rondas, dividir a partes iguales o hacer un bote.

Juan del Val ha confesado que él está totalmente en contra de pagar por separado. "¿Se puede ser más rata?", ha preguntado, destacando que luego ese es el "típico que pide una ensaladita".

Una afirmación con la que no ha estado de acuerdo Berni Barrachina, señalando que él es de los que prefiere hacerlo así. "Si me tomo una quesadilla de pollo y vosotros tomáis 32 entrecots, dos botellas de vino y seis postres...", ha puesto como ejemplo, desvelando que no le parecería justo dividir la cuenta a partes iguales.

"Si te tomas una quesadilla de pollo donde hay toda esa comida, no mereces salir", le ha respondido Juan del Val.