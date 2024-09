Juan del Val reaccionó en La Roca a la noticia de que el Gobierno reformará el delito de ofensas religiosas, aunque no tiene claro si despenalizará también las ofensas a la corona. El escritor defendió al respecto que "puede ser de un gusto pésimo, pero es una libertad de expresión que alguien quiera quemar la foto del rey". "Esto no se puede considerar un delito. Estamos en una sociedad donde se le da valor al ofendido por el hecho de serlo; el ofendido tiene razón por el hecho de estar ofendido, y esto no es así. El ofendido lo que tiene que hacer es solucionarse su ofensa", manifestó.

Por su parte, Gonzalo Miró señaló que "el conflicto evidente entre PSOE y Sumar es el de la corona", ya que, según dijo, "estamos hablando de un conglomerado de partidos republicanos y el PSOE, que aunque no lo quiera, está demostrando ser el partido más monárquico que hay en este país". "Si hay alguien que está sujetando la monarquía, es el PSOE", aseguró el colaborador, quien declaró que "tanto en la iglesia como en la monarquía hay comportamientos que tienen que estar expuestos a la crítica".