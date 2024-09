Juan del Val habló en La Roca sobre cómo han cambiado las relaciones de pareja, después de que Sara Ramos afirmara que algunos hombres tienen un "problema con que las mujeres cobren más que ellos". " "El hombre siempre ha tenido que tener el poder económico, era quien mantenía, y la mujer era la mantenida y la que buscaba esa protección. Afortunadamente, esto está cambiando", expresó el escritor, quien contó su "experiencia personal".

"Yo he vivido en mis propias carnes. A mí hombres y mujeres durante muchísimos años de mi vida me han insultado llamándome 'mantenido' porque yo siempre he estado con una mujer que ha ganado más dinero que yo, que ha tenido más brillo que yo, ha sido más notable que yo y lo sigue siendo", subrayó Del Val, tras lo que bromeó que "sobre todo, en lo del dinero". Así, el colaborador reconoció que siempre fue "algo muy cómodo" para él, aunque se le "atacara con eso".