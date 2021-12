Nuria Roca ha entrevistado a Juan del Val, escritor de la mejor novela del año por 'Delparaíso', colaborador de La Roca y también su marido. En un momento de la charla, la presentadora se ha aventurado a preguntarle sobre las relaciones de pareja y su opinión sobre la pareja abierta y la infidelidad.

"A mí la infidelidad siempre me ha parecido una cosa absolutamente normal, y lo que me da mucha pereza es la fidelidad como concepto". "Es una opción como otra cualquiera, pero que las parejas se basen en ese pilar... a mí no me parece el gran valor de las cosas y me da exactamente igual", ha expresado el escritor.

A lo que Nuria Roca ha cuestionado que diciendo eso "la gente se va a pensar que eres infiel a tu pareja". Y tras ello, Del Val ha continuado con su argumentación sobre el tema: "Como opción de cualquiera que estructure su pareja en base a eso, me parece fenomenal, pero a mí la fidelidad, en general, me da igual. La gente fiel me da mucha pereza". A lo que Nuria Roca ha contestado: "Yo a veces soy aburrida".