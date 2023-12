Juan del Val acude al programa La Roca para presentar su última novela, 'Bocabesada'. El escritor es entrevistado por sus compañeros, que se interesan por saber si le molesta la fama de tener "mala leche".

"Quien no me conoce, me da igual lo que piense de mí. Creo que soy una persona muy cordial. Soy vehemente y apasionado, disfrutón, me gusta vivir...", ha explicado el escritor, quien también reconoce que en ciertas ocasiones, cuando se enfada, lo hace "en alto". No obstante, recalca: "Si no me conoces y piensas que soy un ogro, es tu problema".

Defiende que, pese a la creencia general, no siempre dice lo que piensa porque "decir siempre lo que piensas es una vulgaridad". ¿Quién le pone los límites al autor? "La educación. Me gusta ser y creo que soy una persona sociable, independientemente de que mis formas a veces no lo parecen", afirma. Puedes ver la intervención completa en el vídeo situado sobre estas líneas.