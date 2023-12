Martín, el protagonista de 'Bocabesada', la última novela de Juan del Val, es un escritor y colaborador de televisión que deja todo lo que tiene a través de mensajes de Whatsapp y se marcha a Nueva York.

Nuria Roca ha querido saber si a Juan del Val alguna vez "se le ha pasado por la cabeza" hacer algo así. "Creo que no hay nadie en el mundo que no haya tenido el deseo de huir de lo que está haciendo o de donde está en algún momento", ha respondido el escritor.

"Pero yo no estoy solo. Estoy contigo, tengo tres hijos... No me puedo ir ni me quiero ir", ha expresado el autor, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.