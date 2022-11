Juan del Val está en el equipo de Gerard Piqué. En concreto, al defender su alegación de que si una persona no sale de fiesta, no es alguien fiable. "De acuerdo con Piqué. La gente que no sale de fiesta no es de fiar".

"No te quepa la menor duda", le dice a Sara Ramos antes de entrar en una discusión con Berni Barrachina, que defiende lo contrario. Puedes ver el momento en el vídeo principal de esta noticia.