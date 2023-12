Juan del Val ha explicado en La Roca qué le parece que tenga fama de tener "mala leche". El escritor ha dejado claro que "le da igual" lo que piensen de él aquellas personas que no le conocen. "Soy muy cordial, pero es verdad que a veces tengo mala leche".

De esta forma, el colaborador ha destacado que, si las personas que no le conocen piensan que es un ogro, "es su problema".

Por otro lado, ha reconocido que le parece que decir siempre lo que uno piensa es una "vulgaridad", destacando que los límites sobre lo que puede o no decir están "en la educación". "Me gusta ser una persona sociable y creo que lo soy, independientemente de que mis formas a veces no lo parecen", ha confesado.