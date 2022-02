Nuria Roca y los colaboradores de La Roca se han enfrentado a un intenso dilema este domingo: ¿es mejor dormir la siesta en el sofá o en la cama? ¿Cuál es la opción preferida de cada uno? Cuando la presentadora del programa ha pedido a sus compañeros que expusieran sus argumentos, ha recibido una respuesta por parte de Juan del Val que no se esperaba: este ha desvelado cómo duerme Nuria Roca la siesta.

"España lo debe saber", ha señalado el escritor, que ha entrado seguidamente en detalles: "Nuria duerme la siesta como si estuviera muerta, y lo estoy diciendo de verdad. Duerme en la cama, pero no se mete en ella, como haría cualquier persona normal, sino que se tumba con muchos cojines detrás, y no está ni tumbada ni sentada. Cruza las manos y, además, cuando duerme no cierra los ojos del todo. Es un cuadro".