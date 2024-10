Los colaboradores de La Roca analizaron el regreso de los ángeles de 'Victoria's Secret', quienes, tras seis años de parón, volvieron a desfilar con sus emblemáticas alas.

Juan del Val habló sobre posible "sexualización" presente en este tipo de desfiles y cómo esto podría haber influido en la pausa de seis años. Para el colaborador de La Roca, "la sexualización de una mujer es ponerla en ropa interior anunciando una moto o una televisión, eso me parece lamentable".

Además, Del Val añadió que no percibe esa sexualización en los desfiles de Victoria's Secret: "Un desfile de ropa interior no me parece que haya sexualización ahí, salvo la mirada que tú le quieras dar".