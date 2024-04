Pedro Sánchez anunciaba en una carta su decisión de tomarse unos días para reflexionar sobre su futuro como presidente del Gobierno y anunciaba que sería este lunes cuando comunicaría su decisión, la de continuar en el cargo o la de dimitir.

Juan del Val asegura que le parece "completamente imposible estar seguro de cualquiera de las dos cosas" porque reconoce no haber entendido aún lo que ha hecho. "No puedo entender el anuncio de una reflexión. Puedo entender el anuncio de una dimisión", señala.

"Me parece una irresponsabilidad que no termino de entender", expresa, y Ángel Antonio Herrera apunta que Sánchez "tiene que dar explicaciones porque el gesto tiene que tener un carácter institucional que no se ha dado".