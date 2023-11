Nuria Roca sale en defensa de su amiga Genoveva Casanova en el programa de La Roca, donde critica que la prensa danesa culpabilice a la mexicana de las imágenes de la revista Lecturas: "A mí me llama mucho la atención de que le echan la culpa a ella para no echárselas a él, que es su producto patrio".

"Pero, ¿tú has hablado con ella o no?", pregunta Juan del Val, a lo que la presentadora no duda en responder: "Yo hablo con mis amigos, no de mis amigos". Aunque rompe un alanza en favor suya: "Aquí el problema, en todo caso, lo tendrá él, que está casado y es un heredero. Ella es libre y puede hacer de su capa un sayo".

Aunque si hay algo que ha llamado la atención de Juan del Val de toda esta polémica que ha tenido lugar esta semana es el comunicado que emitió Genoveva Casanova: "Ella siempre habla de que no hay ninguna relación sentimental, pero puede haber sexual". "¡Pues alegría para los cuerpos!", no puede evitar reaccionar Sara Ramos ante esta opinión.