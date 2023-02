Juan del Val comentó en La Roca su actuación como 'Juana La Roca', que supuso su debut en un escenario como drag queen al ritmo de 'Flowers', de Miley Cyrus. "Como mujer, soy probablemente la más fea del mundo, pero me veía súper femenina y, de repente, en el escenario, me sale todo muy masculino", expresó el escritor, tras lo que Nuria Roca comentó que es cierto que "muy femenina" no sale en el vídeo de la actuación.

Sin embargo, Del Val defendió que se lo curró "bastante. "Yo quería hacerlo bien, porque subirte al escenario y no hacer algo, queda muy patético", manifestó, al tiempo que reconoció que se divirtió durante la actuación. Tras hablar de su actuación, el escritor se animó incluso a repetir uno de los pasos que hizo como 'Juana La Roca' en el show Las Defectos junto a Carles Cuevas, Pupi Poisson y Estrella Xtravaganza, que se celebra en el teatro La Latina de Madrid.