Para José Corbacho, los políticos "hacen comedia muy mala" teniendo "un teatro muy bonito", refiriéndose a los grandes hemiciclos. El humorista y actor habla en La Roca sobre la clase política, de la que critica el "compadreo" que se ve en los pasillos.

"No les pedimos que hagan comedia, ni mucho menos drama, si no que no se inmiscuyan y se dediquen a gestionar", expresa Corbacho, que invita a los políticos a buscar "el bien común".

Lamenta el actor que hay "mucho cómico malo" y "muy poco sentido del humor" en la política, que insiste: "Lo único que pedimos a la gente que pedimos es que trabajen para que nos mejoren un poco la vida". Vuelve a ver su intervención en La Roca en el vídeo.