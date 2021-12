José Bono se ha mostrado tajante con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre la que ha dicho no le ha oído "ni una sola frase" que le haya llamado la atención "por su enjundia intelectual o trascendencia política", a lo que ha apostillado: "Algo tendrá cuando la han votado tantos, o algo muy malo hemos hecho los demás para que una persona que a mí no me concita confianza política, tenga tantos votos".

"Lo que sí digo es que demos tiempo al tiempo, porque igual lo que hoy florece, mañana se marchita", ha advertido el expresidente del Congreso, quien ha manifestado que "no hay que tener especial miedo al fenómeno de Ayuso". "Es más, el único miedo que me provoca es escuchar a Ayuso defender tan fuertemente al rey porque hay defensas que matan. Cuando quieren hacer al rey como cosa propia y cuando dicen que son los únicos patriotas y nosotros la anti-España, eso sí que me da miedo", ha expresado.