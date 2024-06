Las personas más atractivas físicamente suelen tener más facilidad para ligar, pero podría no ocurrir lo mismo cuando recurren a aplicaciones de citas. Según un estudio de la Universidad de Oxford, los usuarios que encuentran estos perfiles tienden a pensar que se trata de una estafa o de personas que están lejos de su alcance.

Así que se decantan por descartarles y se centran en usuarios más asequibles. Un 37% de los españoles admite que la idea de ser engañados por un perfil que no es real les causa mucha inseguridad.

"Las aplicaciones que hay en Internet, hoy en día, no filtran. Cuando utilizas fotos de modelos o fotos que no son reales, la gente no se molesta en poner texto", comenta Verónica Alcanda, headhunter sentimental.

Pero no solamente desconfían los usuarios, también lo hacen las aplicaciones, que eliminan perfiles de personas demasiado atractivas sospechando de su veracidad.