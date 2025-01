Gonzalo Miró, tras la denuncia de Errejón por violencia sexual: "La gestión de Sumar no es buena porque no saben cómo reaccionar"

El periodista Gonzalo Miró mostraba en La Roca su opinión sobre la actuación de Sumar, días después de salir a la luz la noticia del abandono de Íñigo Errejón de la política tras acusaciones de violencia machista. Minutos después, la actriz Elisa Mouliáa denunciaba al que fuera portavoz de Sumar por violencia sexual.

Según sostenía Miró en aquel momento, el pasado mes de octubre de 2024 que fue cuando saltó la noticia, la actuación de Sumar no estaba siendo buena porque "no saben cómo reaccionar": "Creo que aún no se han enterado de cómo pueden solucionar el desaguisado que se les ha montado en casa".

"Creo que tiene que haber una responsabilidad política. Hay que saber quién sabía y qué sabía. ¿Lo que ha denunciado Mouliáa lo sabía todo Sumar? Probablemente no sea así. Pero, por ejemplo, Loreto Arenilla, ¿cómo no se va a ir? Es lo mínimo", defendía Miró. En el vídeo podemos ver su intervención completa.