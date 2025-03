Gonzalo Miró: "Como me cuesta creer que Trump sea tonto, me imagino que habrá pensado qué repercusión tienen los aranceles"

Las amenazas de Donald Trump con la implantación de aranceles está volviendo loco al mundo bursátil. Sus vaivenes están pasando factura a las empresas y Gonzalo Miró no puede evitar reflexionar sobre ello en La Roca. "Como me cuesta creer que Trump sea tonto, me imagino que habrá planteado qué repercusión tienen". "Y, si no es él, habrá gente que se lo diga", añade.

Los aranceles "van a perjudicar a mucha gente, especialmente a quienes tienen menos, pero esos a él le preocupan entre poco y nada", opina el colaborador en este vídeo, en el que defiende que con esta medida quienes se van a llenar los bolsillos son sus "amigos, los empresarios".

"Si le pones aranceles del 200% al vino español, quien va a ganar dinero son los empresarios del vino americano", reflexiona Gonzalo Miró, quien deja esta evidencia y otras en el vídeo principal de la noticia sobre las medidas de Trump.