Fernando Garea ha hablado en La Roca del viaje de Delcy Rodríguez a España. El director adjunto de 'El Español', en su participación, pidió "una versión creíble" cuatro años después de un suceso que con todo lo que está sucediendo con José Luis Ábalos está menos claro que nunca.

"Cuando el presidente del Gobierno informa en el Congreso de una versión que nada tiene que ver con lo de ahora... Que se encontró a Delcy porque iba a saludar al ministro de Transportes de Venezuela y era algo que se avisó cuatro días antes. Había hasta un planning", dice.

Y sigue: "En qué momento se dan cuenta de que no es posible, que no podía pisar suelo español. No tiene nada que ver con la versión. Me parece muy grave. La mentira llega ya un momento en que queda desvirtuada como arma arrojadiza. Y lo de las maletas y el oro... Se habla de una compra-venta de oro que trae el Gobierno de Venezuela. Es tal el lío..."