Fernando Garea no tiene claro que se viviese una "explosión de apoyo" este sábado frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz (Madrid). El periodista comparte las cifras que se dieron por parte de la Delegación de Gobierno y del propio PSOE.

"Si vamos a las cifras y los hechos, según la Delegación de Gobierno son 12.500 personas en Ferraz. Teniendo en cuenta que son 100 y pico autobuses de federaciones, a unos 40 o 50 personas por autobús, quiere decir que en la Comunidad de Madrid se han movilizado menos de la mitad de los militantes socialistas. Estos son números irrefutables", analiza Garea.

El periodista de 'El Español' insiste en que no se vivió "una gran explosión de apoyo". "No digo que no tenga apoyo y que no sea simpática su posición, pero no vivimos una gran explosión de apoyo", sentencia.