Fernando Garea asegura que la paz en Ucrania "no será justa" porque "perderán parta de su territorio"

Las negociaciones en Arabia Saudí para poner fin a la guerra en Ucrania avanzan, pero no parece que vayan a traer buenas noticias para los ucranianos. Así lo asegura el periodista Fernando Garea en La Roca, donde ha lamentado el desenlace que podría tener el conflicto.

"La conclusión de esto es una paz que no es justa porque no tendrá el acuerdo de Ucrania, que perderá una parte de su territorio", asegura Garea. En su opinión, el futuro del país está en manos de acuerdos internacionales en los que Kiev no tendrá capacidad de decisión real. Además, el periodista advierte que el problema podría ir más allá de la ocupación actual.