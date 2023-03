Nacho García criticó este domingo en La Roca a la "gente floja", que es, según dijo, "la que les preguntas cómo estás y te lo cuentan, y la que da la mano blandita, aquella a la que vas a estrechar la mano y es como coger una merluza". Así proclamó a Chris Martin, cantante de Coldplay, como su "rey", después de que diga "que solo come una vez al día". "Ya decía yo que ese tono de piel es porque le falta energía", expresó.

Sin embargo, no se quito "meter mucho con ellos porque a lo mejor comer una vez al día es suficiente", y puso como ejemplo de una comida que sería suficiente para aguantar todo el día las albóndigas de su madre. "Yo me comí unas hace un año y no he vuelto a tener hambre. Mira que puñetera barbaridad de albóndigas", comentó mientras mostraba la imagen del plato que cocina su madre, tras lo que aprovechó para felicitarla por su 78 cumpleaños: "¡Viva tu coño, Rosa, claro que sí!".

Además, el colaborador destacó de su madre que "usa vajilla buena" para las albóndigas, y que, además, "tiene otra hexagonal que tienen todas las madres porque lo hablan por WhatsApp".