El eterno debate sobre las pensiones tiene ahora más importancia que nunca. 13 millones de babyboommers se jubilarán de aquí a 2040, con una población en descenso demográfico que dificulta que el sistema actual sea sostenible. El economista experto en pensiones José Ignacio Conde Ruíz ha explicado cuál es el problema: "Cuando los babyboommers se incorporan al mercado laboral es fácil crecer y pagarlo todo, porque la base de la pirámide es más ancha. Ahora mismo es mucho más difícil crecer porque el dividendo demográfico es negativo y lo que está ocurriendo es que si no se cambia el sistema de pensiones, lo que estás haciendo es que te comes el margen fiscal que queda en políticas que no van a los jóvenes, como políticas de vivienda".

Por este motivo, hace tres propuestas para garantizar la viabilidad del sistema: "Considerar toda la vida laboral, que es la tradición española. Que si la esperanza de vida a partir de los 65 años aumenta, los parámetros tienen que aumentarse y, lo más importante, cambiar la forma en la que nos jubilamos con incentivos".

Una propuesta que no comparten todos los colaboradores de La Roca. Ramón Espinar ha confesado que se trata de un debate "muy interesante", pero ha manifestado su desacuerdo con el experto: "Ignacio cuenta una cosa que es verdad, que es que los babybommers vive el incremento del PIB más grande nuestro país, por tanto es una generación que además de ser pensionistas, son los que más han sido capaces de acumular capital. Pero la variable de corte en la sociedad no es tu generación, sino tus ingresos", ha sostenido el político, que ha asegurado que "lo que es una locura es que quien ha acumulado rentas, capital y puede vivir de esas rentas cobre la pensión máxima, pero la locura no es que quien lleva 40 años cotizando cobre una pensión máxima de 2.200 euros al mes que no es una locura". "El problema está en que quién más tiene aporte", puntualiza.