Las estafas a través del móvil y otras formas de fraudes digitales son cada vez más comunes, generando una gran preocupación entre la gente. Uno de los métodos más frecuentes son los mensajes fraudulentos que llegan a través de WhatsApp, lo que lleva a muchas personas a pensar que, solo por recibir el mensaje, su teléfono ha sido hackeado.

Para aclarar esta confusión, La Roca invitó a un experto en ciberseguridad al programa. El especialista explicó que la simple recepción de un mensaje no compromete los datos del usuario. "Si no hay interacción, no estás poniendo en compromiso tus datos", señaló.

La Roca está de vacaciones y hasta que el programa vuelva en septiembre estamos recuperando desde laSexta.com algunos de los mejores momentos de esta temporada.