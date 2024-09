La periodista Cristina Plaza visita un domingo más el plató de La Roca para hablar de las tendencias de cocina más virales en las redes sociales. En esta ocasión, Plaza presenta el 'batch cooking', que consiste en elegir un día a la semana para cocinar todos los almuerzos o cenas que se van a consumir a lo largo de la semana.

A pesar de explicar con todo lujo de detalles en qué consiste esta gastrotendencia, algunos colaboradores no terminaron de entender el concepto. Es el caso de Juan del Val, quien llega a 'cocinar' en directo una ensalada en un bote de crista, pero termina alegado que: "no entiende esta sección". Pues, su plato no estaba tan bien presentado como el de Cristina Plaza.

Descubre más sobre el 'batch cooking' y sobre las dotes culinarias de Juan del Val en el vídeo de La Roca.