En el plató de La Roca se ha comentado la última hora sobre las elecciones en Castilla y León, celebradas este mismo domingo. El debate entre dos de los colaboradores de la mesa con opiniones generalmente distintas, como son Ramón Espinar y Antonio Naranjo, ha subido de tono y ambos han llegado a un enfrentamiento.

El expolítico de Podemos estaba criticando al PP por "convocar unas elecciones con las encuestas en la mano y no con la objetividad de las necesidades del pueblo" cuando ha sido interrumpido por Naranjo. "Lo que quiero es acabar una frase sin que me interrumpas. Antonio, que no dejas hablar. No es de buena educación", le ha espetado al otro colaborador.

Ante la insistencia del segundo, en comentar su opinión, Espinar ha vuelto a reprenderle: "¿En serio me vas a volver a quitar la palabra y no me vas a dejar hablar?". "Es un debate", ha respondido Naranjo, a lo que Espinar ha replicado: "Es un debate en el que solo hablas tú".