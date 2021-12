Miguel Ángel Muñoz ha confesado en La Roca que no quiere llegar a los 97 años, la edad de su Tata. "No es que tenga miedo, lo tendré que aceptar, y ojalá lo acepte en la manera en que mi Tata lo ha hecho, pero no quiero; soy hiperactivo", ha expresado.

Así, ha dicho que le "sirve mucho ver la peli" '100 días con la Tata' "para tomar ejemplo" de ella, "de cómo hay que aprender a envejecer, a aceptar la falta de independencia, a dejar que te ayuden con alegría, no dando coces, sino agradeciendo que te tienen que ayudar a ducharte, a caminar...", algo que, para el actor, "es muy difícil".

Además, Muñoz ha destacado que durante la pandemia, su Tata le "siguió el ritmo", pese a ser "dos mundos diferentes" y haber "60 años de diferencia" entre ellos. "Nos costó, pero ella tiene tal fortaleza que me ha seguido mucho el ritmo, aunque ha tenido que terminar un poco cansada de mí", ha bromeado.