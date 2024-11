Elsa González, experta en Casa Real, reflexiona en La Roca sobre qué habría ocurrido si los reyes hubieran decidido no ir a Paiporta tras los daños de la DANA. "Si no hubieran ido, habría sido un desastre", opina en este vídeo, donde responde a Juan del Val le pregunta qué pasa cuando, como en este caso, Felipe VI se "empeña" en ir a un sitio a pesar de que le advirtieron de que podía haber protestas.

"¿Os imagináis que los reyes no se ganan su pan?", responde ella, y añade: "En la medida en que son útiles, pueden ostentar la corona". "Si no hubieran ido al lugar del desastre y no hubieran aguantado lo que tienen que aguantar, habría sido un desastre", recalca en esta intervención, que puedes ver en el vídeo principal de la noticia.