"Más vale que vayas mirando por dónde pisas y por dónde andas". Es la dura amenaza que María Rosa Cobo ha lanzado a Juan del Val tras sus críticas al horóscopo en El Hormiguero, que se ha sumado al club de los ofendidos de La Roca.

"Soy Leo con ascendente Libra. Estaba enamorada y me ponía un montón Juan cada vez que le veía. Me inspiraba para los horóscopos. Ahora ya no te quiero, pecador", afirma una dolida Cobo.

No solo ella está enfadada, como confiesa en el vídeo, sino que "todo el colectivo" lo está. "Bendiciones para todo el mundo, menos para Juan", ha comenzado su intervención.