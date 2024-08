Con la llegada del verano y sus altas temperaturas, una de las primeras disputas que surgen en los hogares tiene que ver con el aire acondicionado, especialmente durante la noche. Esta cuestión, aparentemente trivial, ha sido motivo de un pequeño, pero divertido desacuerdo entre la presentadora Nuria Roca y su marido, el escritor Juan del Val.

En medio de una conversación espontánea, Nuria Roca dejó clara su postura: "Nunca. El aire acondicionado te constipa y hace ruidos". Para ella, dormir con el aire acondicionado encendido no solo es innecesario, sino también perjudicial para la salud y el descanso. Prefiere, según ha dicho en varias ocasiones, optar por enfriar la habitación primero y después quitar el ventilador.

Sin embargo, Juan del Val no comparte la misma visión. En tono jocoso, replicó que lo que realmente "hace ruido" en las noches de verano no es el aire acondicionado, sino "los suspiros de Nuria por el excesivo calor". Con esta respuesta, dejó entrever que, aunque su esposa prefiere evitar el aire acondicionado, las altas temperaturas nocturnas pueden ser un problema que incluso ella no puede ignorar.

