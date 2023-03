En su sección de 'La Roca', Cristina Plaza analiza el lujoso, y a la vez casual, 'look' que luce Georgina en una de sus publicaciones en redes sociales: un chándal de 372 euros y unas zapatillas de 725.

Además, la influencer también ha sido noticia por la enorme lona desplegada para promocionar la segunda temporada de su reality en Netflix, que se convertirá en bolsos para la gente que comparta esta campaña en sus redes. "Yo voy a participar y si consigo uno lo traigo", afirma la colaboradora en el vídeo sobre estas líneas.

Cristina también analiza la polémica publicación de Georgina, en la que se le ve con un café delante de un edificio y con el mensaje "Otro maravilloso día de trabajo, para que luego digan que las ricas no trabajamos". Sin embargo, hay un detalle en particular que no pasa desapercibido para Nuria Roca: "¿Puede ser que haya visto que lo ha escrito en letra Comic Sans? ¡Qué antiguo!", comenta la presentadora, que asegura que esa tipografía "debería desaparecer".