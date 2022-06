Una publicación de Melani Olivares se ha hecho viral estos días y no se trata de un anuncio profesional, ni de ninguna experiencia personal que ha querido compartir con sus seguidores. Esta vez, la actriz ha utilizado el altavoz de las redes sociales para conseguir mayor alcance de una denuncia: le han sustraído el coche.

"Me han robado el coche, es un BMW X3 negro. Tiene como 7 años, lo compré ya de segunda mano, lo estoy pagando todavía y me lo han robado del parking Pedro Zerolo", denuncia Melani Olivares en la publicación. "Sobre todo porque tampoco tengo otro coche y voy a seguir pagando un coche que no tengo", dice la actriz.

Melani Olivares explica en La Roca que la policía aún no se ha puesto en contacto con ella y que "en el parking las cámaras si no es a la policía no le dan las imágenes". Además de estar sin coche, relata que está teniendo problemas para dejar de pagar el seguro.

"El coche se supone que estaba a terceros ampliado, porque yo antes tenía un Dacia y lo cambié por este de segunda mano y amplié ese seguro. Como lo amplías con una subcontrata están buscando la llamada para ver si eso es así", cuenta y asegura que "todo es muy lento". "Yo me he quedado sin coche y estoy viéndolas venir", sentencia.

Asimismo, reconoce que lo peor es la sensación de indefensión que no se esperaba: "La cosa es el impacto que te da. Tú llevas 8 meses dejando el coche en un parking y, de repente, apareces y el coche no está. No es que lo hayan forzado, es que no está. No hay coche".

El alegato de Melani Olivares a favor de la acogida de niños

Melani Olivares, que estuvo recientemente en La Roca, confesó que "si fuera más joven, tendría más hijos", ya que, según ha dicho, "tener hijos es como volver a empezar". "Tengo a Martina, de 15 años, que es etíope; y a Manuela y Lucho, que los dos tienen su papá, pero viven conmigo", ha contado la actriz, quien ha reconocido que, debido a la pandemia, "los dos últimos años han sido complicados".

Además, Olivares afirmó que "acogería a un niño o niña". "Hay ahora 45.000 niños en centros de acogida, y solo hay 6.000 que están con familias de acogida. Son niños que por lo que sea sus familias no los han podido coger. Muchos son bebés. Eso sí me gustaría hacerlo. Luego lo tienes que dar, pero todo lo que has dado a ese bebé... es algo que te llena muchísimo", detalló. Puedes ver esta reflexión completa en el siguiente vídeo.